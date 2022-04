Séoul et Washington à pied d’œuvre pour actualiser leur plan d’opération

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, les chefs d’état-major des armées sud-coréen, américain et japonais se sont retrouvés mercredi à Hawaï.En marge de cette rencontre, Won In-choul et Mark Milley se sont entretenus à deux. L’occasion pour Séoul et Washington de signer ce qu’on appelle « les Directives de planification stratégique » (SPD), qui s’appuient sur leur nouvelle orientation de la planification stratégique, baptisée « SPG ». Cette feuille de route avait été adoptée en décembre dernier par les deux alliés lors d’une réunion de leurs ministres de la Défense. Il s’agit de mettre à jour leur vieux plan d’opération (Oplan 5015), établi en 2010, face au changement de « l’environnement stratégique » de Pyongyang.Les généraux des deux pays en ont profité pour partager leurs avis sur la récente situation sécuritaire et pour reconfirmer l’alliance solide entre les trois nations. Et de souligner une nouvelle fois que celle-ci est le pivot de la paix et la sécurité dans la péninsule comme dans la région.Et lors de leurs discussions avec leur homologue japonais Koji Yamazaki, les premières depuis un an, il a été question de l’engagement des Etats-Unis envers la défense de leurs principaux alliés d’Asie. Ils ont aussi échangé sur la coopération et la manœuvre militaire trilatérale visant à promouvoir la paix dans l’Indo-Pacifique.