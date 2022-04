Guerre en Ukraine : 5 sud-Coréens arrivés sans permission de Séoul se trouvent encore sur place

Photo : YONHAP News

L’un des six sud-Coréens, qui se trouvaient toujours en Ukraine après s’y être rendus sans autorisation de leur gouvernement, a quitté le pays en guerre, selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Celui-ci a cependant du mal à localiser deux des désormais cinq derniers ressortissants.Le 18 mars dernier, le ministère avait annoncé que neuf citoyens sud-coréens étaient arrivés dans le pays d’Europe depuis le 2 mars via ses Etats voisins et qu’ils restaient tous sur place. Et d’expliquer qu’un bon nombre d’entre eux y sont allés vraisemblablement pour rejoindre des volontaires de la légion internationale ukrainienne.Dix jours plus tard, devant le Parlement, le chef de la diplomatie Chung Eui-yong a affirmé que trois de ces neuf personnes étaient parties pour un autre pays ou pour Séoul.Par ailleurs, à ce jour, un total de 25 sud-Coréens expatriés en Ukraine n’ont toujours pas souhaité plier bagages. Mais, selon le porte-parole du ministère, l’un d’entre eux a changé d’avis pour évacuer le pays.