La Cour constitutionnelle juge la sanction pénale du tatouage conforme à la Constitution

Photo : YONHAP News

Une nouvelle déception pour les tatoueurs en Corée du Sud. La loi actuelle inflige une sanction pénale contre ceux qui pratiquent le tatouage à moins qu’ils soient titulaires d’un permis d’exercice de médecine. Et celle-ci est jugée conforme à la Constitution.La Cour constitutionnelle a pris hier une telle décision. Ainsi, elle valide encore une fois le verdict rendu par la Cour suprême en 2019, selon lequel le tatouage constitue un acte médical. Ce qui rend illégale la profession de tatoueur depuis 30 ans au pays du Matin clair.Les représentants des tatoueurs professionnels avaient déjà soulevé l’anti-constitutionnalité d’une telle interdiction en ce qu’elle bafoue la liberté professionnelle. Mais la Cour constitutionnelle l’a estimé conforme à la Constitution en 2016, ce sept juges contre deux. En 2017, quelques 1 600 tatoueurs ont saisi de nouveau cette institution. Celle-ci en a donné, hier, la même interprétation, mais cette fois cinq juges contre quatre.Selon la plus haute juridiction, le tatouage consiste à injecter de l’encre de couleur de manière à violer l’intégrité de la peau avec une aiguille, et il risque donc d’entraîner des effets secondaires. La Justice a estimé que les tatoueurs ne sont pas aussi compétents que les médecins pour en assurer la sécurité. Par ailleurs, elle a réfuté leur accusation contre le Parlement qui n’a pas légiféré un système de la certification d’aptitude du tatoueur. Selon elle, l’Assemblée nationale dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière.Les professionnels de cette pratique ont aussitôt déclaré l’intention de poursuivre leur combat judiciaire pour dépénaliser cette profession, cela non seulement au nom de leur propre liberté artistique mais aussi de la sécurité des consommateurs.