Aéroport international d’Incheon : le hall d’arrivée retrouve son état d’avant la pandémie

Photo : YONHAP News

Suite à l’allégement du dispositif sanitaire par le gouvernement, l’aéroport international d’Incheon adaptera son système de gestion pour le hall d’arrivée pour revenir à celui d’avant la crise du COVID-19.Ainsi, le plus grand aéroport du pays a démantelé, dès ce matin, les équipements concernés dans les halls d’arrivée de ses deux terminaux, tels que les points infos sanitaires installés par les collectivités locales, les salles d’attente et les couloirs réservés aux voyageurs arrivant depuis l’étranger, entre autres.Par ailleurs, les visiteurs qui entrent dans le pays pourront emprunter les transports en commun. Jusqu’à hier, il était obligatoire pour eux de se déplacer à bord de leur propre voiture ou bien dans les moyens dédiés à cette fin, dits « bus, taxi ou train sanitaires ».Par précaution une partie des installations seront toutefois maintenues. C’est le cas pour les stands de contrôle de la vaccination des voyageurs fraîchement débarqués sur la péninsule. A partir d’aujourd’hui, ceux qui entrent sur le territoire sud-coréen depuis l’étranger, quel que soit leur pays de départ, seront exemptés de l’auto-confinement s’ils ont accompli leur schéma vaccinal.Les lignes internationales connaissent une forte hausse de la demande. Mais le facteur décisif pour augmenter les vols, à savoir le nombre des plages horaires de décollage ou d’atterrissage, reste toujours bloqué à cause du dispositif imposé par les autorités sanitaires.Le secteur en question, avec en tête les compagnies aériennes, demande au gouvernement de lever les mesures restrictives concernées sous la houlette du ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports.