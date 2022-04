Guerre en Ukraine : arrivée à Séoul d’un nouveau groupe de « Koryo-in »

Photo : YONHAP News

Après l’invasion russe, Séoul a décidé de recevoir un total de 220 « Koryo-in », l’appellation des Coréens déportés autrefois dans les anciens Etats soviétiques, et de leurs descendants en Ukraine.190 d’entre eux sont arrivés en plusieurs groupes répartis, dont le dernier de 16 personnes mercredi, après un vol de plus de 17 heures. Leurs familles sud-coréennes notamment à Gwangju et à Ansan les accueillent.Par ailleurs, 70 ressortissants sud-coréens en Russie sont rentrés hier à bord d’un ferry spécial. Une opération de rapatriement conséquente de la suspension de tous les vols directs entre les deux pays dans le cadre des sanctions internationales contre Moscou. Ces citoyens sont tous expatriés en Extrême-Orient russe, plus précisément à Vladivostok, Sakhaline et Khabarovsk.Dès leur arrivée au port de Donghae dans l’est du pays du Matin clair, ils ont effectué un test PCR et se sont aussitôt placés à l’isolement pour une semaine.