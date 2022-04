Yoon Suk-yeol fait marche arrière sur le révisionnisme historique dans les manuels scolaires japonais

Photo : YONHAP News

Le président élu Yoon Suk-yeol est revenu sur sa position initiale à l’égard d’un nouvel infléchissement du contenu des livres scolaires destinés aux lycéens nippons.Dans un briefing par écrit, sa porte-parole a annoncé hier que le prochain président de la République réagirait avec fermeté à toute déformation de l’Histoire par l’Archipel. Kim Eun-hye a aussi évoqué le fait que le candidat Yoon a insisté, à plusieurs reprises, sur la nécessité pour Tokyo d’avoir une perception correcte des faits historiques et de se repentir profondément sur son passé afin de développer les relations entre les deux voisins.Pourtant, la veille, le futur chef de l’Etat a affirmé estimer inapproprié de s’exprimer sur un dossier diplomatique, invoquant alors que son statut de président n’est pas encore officiellement acté.Le Minjoo n’a pas tardé à dénoncer « un silence » à l’égard du révisionnisme historique du pays du Soleil levant. La porte-parole a contre-attaqué, en qualifiant regrettable la réaction du parti au pouvoir sortant, qui selon elle, semble chercher à se servir du contentieux diplomatique pour la politique intérieure. Elle lui a, en outre, demandé de ne pas franchir la ligne rouge.Pour rappel, le ministère japonais de l’Education a annoncé mardi avoir autorisé 239 manuels scolaires de l’ensemble des matières, mis à jour et utilisés par les lycéens dès l’année prochaine. Or, les nouvelles versions de l’histoire moderne dans certains d'entre eux ont suscité l’ire de Séoul. Elles concernent par exemple les Coréens exploités de force pendant l’occupation nippone. Dans les publications contestées, les mots « de force » ont disparu.