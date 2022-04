L’inflation pourrait afficher un taux supérieur à 4 % en mars

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud risque de connaître une forte hausse des pressions inflationnistes notamment les cours du pétrole sous l’emprise de la guerre en Ukraine. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le vice-ministre des Finances, Lee Eog-weon, lors d’une réunion interministérielle dédiée à ce sujet.L’indice des prix à la consommation est resté supérieur à 3 % depuis octobre dernier, et au rythme actuel, le chiffre pour mars risquerait de franchir la barre des 4 %.En conséquence, le gouvernement envisage d’accorder une baisse plus importante des taxes sur le carburant, à savoir de 30 % contre 20 % le taux actuel. La question sur la réduction des taxes sera tranchée cette semaine en fonction de l’évolution des prix.L’exécutif s’est dit prêt à agir également sur les tarifs des produits transformés et ceux des repas aux restaurants. Par ailleurs, il continuera, en avril, à distribuer des bons de réduction pour les produits agricoles, halieutiques ou d’élevage. Et il mettra en place une mesure de soutien aux frais de télécommunications pour les classes en grande précarité.