Météo : vent froid ce matin et weekend agréable en perspective

Photo : YONHAP News

Un vent froid a soufflé ce vendredi matin sur le territoire sud-coréen, entraînant une baisse générale des températures au lever du soleil. En effet, le mercure a accusé une diminution de 5°C par rapport à hier. Dès l’aube, le thermomètre affichait seulement 4°C à Séoul, à Daejeon et à Daegu, 3°C à Gangneung, et 2°C à Andong entre autres. Les villes du Sud s’en sortent un peu mieux avec des valeurs comprises entre 6°C et 9°C.Cependant, le soleil était au rendez-vous et a rapidement réchauffé les habitants du pays dans l’après-midi. Malgré quelques nuages dans l'est, les températures étaient plaisantes. Ainsi, il a fait en moyenne 15°C. Quelques villes du littoral, telles que Gangneung ou Ulsan, ont enregistré des valeurs légèrement plus fraîches (11°C).Pour ce weekend, les prévisions météorologiques annoncent un temps ensoleillé et agréable sur toute la péninsule. Attention toutefois au froid matinal.