Kim Yo-jong met en garde la Corée du Sud contre une « grave menace »

Photo : YONHAP News

La puissante sœur du dirigeant nord-coréen a dénoncé les récents propos du ministre sud-coréen de la Défense, Suh Wook, sur une éventuelle « attaque ciblée », en affirmant que la Corée du Sud pourrait faire face à une « grave menace ».Pour rappel, Suh en avait fait part lors de la cérémonie de la réorganisation du commandement stratégique de missiles. Plus précisément, il avait expliqué que l’armée sud-coréenne disposait d’une capacité et d’une posture susceptibles d’effectuer des frappes ciblées contre les points de lancement des missiles ainsi que les installations de soutien et de commandement au cas où le Nord s’apprêterait à tirer des projectiles.Propos fustigés donc par la première vice-directrice du Comité central du Parti des travailleurs dans un commentaire publié hier en son nom. Elle a averti que « le Sud pourrait faire face à une grave menace à cause des propos ignominieux crachés sans scrupule par son ministre de la Défense ». Kim Yo-jong a laissé penser qu’il s’agissait de la volonté de son grand frère en ajoutant qu’elle avertissait « sévèrement par délégation » en appelant Séoul « à se retenir s’il veut éviter la catastrophe ». Elle a été encore plus dure et n’a pas mâché ses mots pour décrire Suh, employant les termes de « fou de l’affrontement » ou « ordure ».De plus, le numéro un de l’armée nord-coréenne, Park Jong-chon, a publié lui aussi un commentaire avertissant d’éventuelles ripostes militaires.Par ailleurs, ces deux déclarations ont été publiées à la fois dans le journal du Parti des travailleurs et la télévision centrale de la Corée du Nord (KCTV), un fait assez notable pour être remarqué.Cela laisse entendre que Pyongyang envisage d’officialiser le schéma d’affrontement et renforcer la fidélité des habitants pour le pays. De l’avis des observateurs, il pourrait passer à l’acte, notamment à l’occasion du 110e anniversaire du fondateur du régime, Kim Il-sung, qui tombe le 15 avril, ou des exercices militaires conjoints sud-coréano-américains.D’après le professeur Yang Mu-jin, spécialiste de la Corée du Nord, si l’accord militaire signé le 19 septembre 2018 est rompu, des affrontements armés aux alentours des frontières intercoréennes maritimes ou terrestres, notamment en mer Jaune, pourraient se produire.Cependant, étant donné que l’objet de la critique était limité au ministre de la Défense, d’autres experts interprètent ces commentaires comme « un avertissement préventif » adressé à Séoul.Enfin, concernant l’adoption par l’Onu de la résolution condamnant la situation des droits de l’Homme dans le pays communiste, ce dernier l’a qualifié de « fruit de la politique hostile nord-coréenne de Washington » et d’« acte portant atteinte à la souveraineté du pays ».De son côté, la porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification a appelé Pyongyang à s’abstenir de procéder à de nouveaux actes susceptibles d’envenimer les tensions.