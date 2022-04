Han Duck-soo désigné au poste de Premier ministre

Photo : YONHAP News

Le président élu a opté pour la sécurité plutôt que la nouveauté au poste de Premier ministre. Comme prévu, il a désigné hier après-midi Han Duck-soo comme candidat. Yoon Suk-yeol a justifié son choix en le qualifiant d’être la personne idéale pour assumer cette responsabilité, dotée de diverses expériences dans les secteurs public comme privé.L’homme de 72 ans a déjà travaillé comme chef du gouvernement sous la présidence de Roh Moo-hyun, avant d’être nommé ambassadeur aux Etats-Unis sous l’administration de Lee Myung-bak. L’officiel économique chevronné a occupé des fonctions cruciales à travers quatre administrations. Le futur numéro un sud-coréen a souligné son parcours spécialisé à la fois dans l’économie et la diplomatie.Le consentement du parti au pouvoir, le Minjoo, est indispensable pour confirmer cette nomination, mais son profil devrait être accepté. En effet, le candidat dispose d’un avantage, celui d’avoir épaulé Roh, président de centre-gauche. Han a affirmé se sentir honoré et se charger de la lourde responsabilité qui l’attend, compte tenu de la complexité des circonstances économiques et géopolitiques.Comme principaux défis du pays à relever, l'ancien haut fonctionnaire a évoqué la diplomatie centrée sur l'intérêt national, le renforcement de l'autonomie de la défense et de la santé financière, le maintien de la balance des paiements excédentaire ainsi que la préservation d'une productivité élevée.Ce matin, le Premier ministre désigné a commencé sa première journée pour préparer son audition de confirmation auprès de l’Assemblée nationale.