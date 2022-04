La délégation de Yoon Suk-yeol arrive aux Etats-Unis

La délégation dépêché par le président élu Yoon Suk-yeol s’est envolée, hier, vers les Etats-Unis.Selon son chef, Park Jin, le renforcement de l’alliance entre les deux pays dominera les concertations sur fond d’aggravation des tensions dans la péninsule coréenne suite aux récents lancements de missiles balistiques par la Corée du Nord.Toujours d’après l’élu du Parti du pouvoir du peuple (PPP), différents enjeux régionaux et internationaux seront également abordés.Plus précisément, la délégation devrait transmettre la lettre de Yoon Suk-yeol au président américain Joe Biden avant de discuter de l’organisation de leur sommet. Elle envisage également de rencontrer non seulement des responsables du gouvernement mais aussi ceux du Congrès et des experts de différents groupes de réflexion.