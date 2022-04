La Corée du Sud célèbre le 74e anniversaire du soulèvement de Jeju

Photo : YONHAP News

Hier a marqué le 74e anniversaire du soulèvement de Jeju qui a débuté le 3 avril 1948 sur l’île du même nom. La cérémonie de la commémoration s’est déroulée dans le parc de la paix du 3 avril sur cette île méridionale pour rendre hommage aux victimes ayant perdu la vie pendant la sanglante répression du gouvernement.Le Premier ministre Kim Boo-kyum a affirmé, dans son discours, qu'un dédommagement et une investigation supplémentaire débuteraient à partir de cette année et que l’Etat devrait poursuivre ses efforts pour régler cette affaire.Le président de la République Moon Jae-in, qui a pris part à cet événement trois fois durant son mandat, a cette année publié un message commémoratif sur les réseaux sociaux. Il s'attend à ce que la prochaine administration reprenne le relais sur ce dossier.Son futur successeur, Yoon Suk-yeol, a assisté à la cérémonie, une première pour un chef de l’Etat issu d’un parti de droite. Il a souligné, à cette occasion, sa volonté de ne plus reproduire une telle tragédie.Au-delà des camps politiques, les homme politiques se sont rassemblées, et se sont résolus à faire la lumière sur cette affaire et à réhabiliter les victimes.