Wianbu : la statue de la fille de la paix exposée à Tokyo pour la première fois depuis sept ans

Photo : YONHAP News

En dépit de multiples chantages de la mouvance d’extrême droite japonaise, la statue de la fille de la paix, symbolisant les victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée nipponne pendant la Seconde guerre mondiale, a été officiellement exposée à Tokyo, pour la première fois en sept ans.Un événement qui s’inscrit dans le cadre de l’exposition de « Non-liberté d’expression, Tokyo 2022 », qui critique le passé militariste du Japon, et qui a ouvert ses portes samedi dernier dans la ville de Kunitachi situé dans la préfecture de Tokyo.Le comité d’organisation a voulu tenir cette exposition en juin dernier à Shinzuku, situé en plein milieu de la capitale nippone, mais ce projet a été avorté en raison de la menace de sabotage des associations ultranationalistes de l’archipel.Lors de la conférence de presse, le représentant du comité a exprimé sa gratitude envers la municipalité de Kunitachi qui ne s’est pas plié aux exigences des groupes d’extrêmes droites. Ces derniers n’ont pas cessé de l’harceler depuis que cette ville a décidé de tenir cette exhibition il y dix mois.En effet, une centaine de coups de téléphone et de mails menaçant de représailles auraient été réceptionnées. De plus, le jour même de l’inauguration, des associations patriotiques ont essayé de perturber l’événement en mobilisant des haut-parleurs autours de la salle de l’exposition. Elles auraient même essayé de prendre d’assaut cet endroit mais ont été repoussées par la police déployée autour des lieux.