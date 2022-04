COVID-19 : Séoul met en place des morgues provisoires

Photo : YONHAP News

La vague Omicron semble reculer. Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a recensé 127 190 nouveaux cas confirmés, le niveau le moins élevé depuis 41 jours. Le nombre de patients en état grave a baissé de 20 par rapport à la veille pour atteindre 1 108. Le nombre journalier de décès a également régressé de 88 pour s'établir à 218. Le taux d'occupation des lits de réanimation est de 67,3 %.Face à l’afflux récent des défunts dus à la pandémie, la municipalité de Séoul a mis à disposition des morgues provisoires. Elle s’est procuré 30 places dans le Centre médical de Séoul à Gangnam prévu d’être démantelé le moins prochain, et compte y ajouter plus de 50 au courant de cette année. Elle a également augmenté le nombre de crémations effectuées de 72 %.Par ailleurs, à partir d’aujourd’hui, les mesures de distanciation sociale atténuées sont appliquées. Désormais, les habitants peuvent se rassembler jusqu’à dix contre huit auparavant, et le couvre-feu dans les restaurants et cafés est rallongé d’une heure jusqu’à minuit. Le gouvernement a annoncé que si les indices de prévention restaient stables pendant les deux semaines à venir, tous les dispositifs sanitaires pourraient être levés sauf le port du masque.A propos du nouveau variant XE qui a été détecté au Royaume Uni et à Taïwan, les autorités sud-coréennes ont déclaré surveiller son apparition dans le pays. Pour le moment aucun cas n’a été signalé.