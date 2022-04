Les Etats-Unis durcissent les sanctions contre la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Washington a imposé de nouvelles sanctions à Pyongyang suite à ses récents tirs de projectiles. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) a annoncé le 1er avril cette décision concernant cinq entités nord-coréennes qui ont soutenu le développement d’armes de destruction massive et de missiles balistiques.Sont concernés : le département de l'Industrie des fusées et ses quatre filiales. Ces dernières ont emmagasiné des devises étrangères à travers l’envoi d’ouvriers hors des frontières ou via des coentreprises avec des sociétés étrangères pour financer les projets d’amélioration de son arsenal.La secrétaire du Trésor Janet Yellen a indiqué que le mouvement de la Corée du Nord représentait une menace flagrante à la sécurité internationale, et violait la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Une fois sur la liste des sanctionnés, les organismes concernés voient leurs biens aux Etats-Unis gelés et toutes les transactions interdites dans le pays.Les USA ont repris le renforcement de leurs mesures restrictives à l’encontre du régime de Kim Jong-un en huit jours. La dernière fois remonte au 24 mars, peu de temps après le lancement du missile balistique intercontinental (ICBM).Par ailleurs, un peu plus tôt, Tokyo a ajouté, à sa liste du gel des avoirs, quatre structures et trois citoyens russes, et six nord-Coréens qui sont impliqués dans le développement des armes du royaume ermite.