Onu : Pyongyang ne renonce pas à renforcer son arsenal

Photo : YONHAP News

Pyongyang aurait continué à développer l’arme nucléaire et les projectiles même avant de tester récemment son missile balistique intercontinental (ICBM).C’est ce qu’indique le rapport annuel du Comité des sanctions contre la Corée du Nord publié le 31 mars dernier. Le document s’est appuyé sur la remise en opération du réacteur de Yongbyon, les activités détectées dans la mine d’uranium à Pyongsan et la réparation des installations nucléaires pour justifier son argument.Comme le rapport s’établit sur la période entre août et fin janvier dernier, les données sur le dernier tir de l’ICBM du 24 mars n’ont pas été prises en compte. Or, le panel d’experts estime que le royaume ermite n’a pas renoncé à renforcer son arsenal, en invoquant les cinq priorités liées à l’arme atomique annoncées lors du 8e congrès du Parti des travailleurs en janvier 2021.Les auteurs ont analysé que le régime de Kim Jong-un était doté d’une capacité de tir rapide avec notamment le développement du tracteur-érecteur-lanceur, et pourrait aussi accomplir la technique permettant aux missiles hypersoniques de ne pas être interceptés.Selon les spécialistes onusiens, Pyongyang pouvait poursuivre ces activités grâce au détournement des sanctions économiques qui devient de plus en plus rusé. En dehors des moyens traditionnels comme le transbordement en mer, il a recouru à l’usurpation des données de ses navires et à la falsification de leur apparence afin d’importer des marchandises. Le piratage sur les plateformes d’échange de monnaies virtuelles constitue aussi une de ses sources de devises étrangères.