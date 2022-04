Le Yutnori sera-t-il inscrit à la liste du patrimoine de l’Unesco ?

Photo : KBS News

La culture des jeux traditionnels du pays du Matin claire attire l'attention du monde entier dans le sillage de la vague coréenne ou hallyu.Ainsi, des voix s’élèvent pour déclarer que le jeu traditionnel avec des bâtons en bois « Yutnori » devrait être enregistré au patrimoine mondial en se basant sur le fait que des formes modifiées de « yutnori » ont été observées dans plus de 80 pays à travers le monde.Dans ce contexte, quelque 200 personnes sud-coréennes et étrangères se sont rassemblées dans une cour en formant des équipes de cinq. Un groupe était formé d'une mère septuagénaires et de ses quatre filles, et un autre d’anciens camarades de l’université habillés à l’identique.Les bâtons du jeu ont deux côtés ronds et plats, et la manière dont ils atterrissent donne le nombre de case dont on peut avancer sur le plateau. La chance évolue donc par rapport à la position dans laquelle on les lance. Selon la règle, en étant assis, il faut les jeter au-dessus des épaules, et en position debout, à la hauteur de la taille.Cette compétition fait partie en effet d’un festival du Yutnori organisé pour jeter la base de son inscription à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco. Lors du colloque qui s’est tenu dans ce cadre, les experts ont partagé la nécessité d’accélérer la tentative d’en faire un héritage mondial afin de marquer son identité coréenne.La Fondation des arts et de la culture de la province de Chungcheong du Sud, instigatrice de l’événement, prévoit de faire valoir ce jeu à travers l'organisation de concours intercoréens et des conférences.