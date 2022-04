La délégation de Yoon Suk-yeol dirigé par Park Jin débute sa visite aux USA

Photo : YONHAP News

La délégation chargée d’expliquer la politique extérieur du président élu Yoon Suk-yeol au gouvernement américain est arrivé à Washington.L’élu du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Park Jin, qui la dirige, a expliqué que les moyens de renforcement de l’alliance avec Washington seraient l’un des thèmes principaux des consultations alors que la situation dans la péninsule coréenne est devenue plus sérieuse suite au lancement de missiles balistiques par la Corée du Nord.Le chef de la délégation a également fait savoir que Yoon lui a demandé de mener des discussions concrètes destinées à consolider une coopération stratégique globale entre le deux alliés et également sur les enjeux régionaux et internationaux.Concernant l’orientation de la politique nord-coréenne du prochain gouvernement, le député a souligné que la normalisation des relations intercoréennes doit être basée sur le bon sens et que ce dernier envisageait même d’apporter une aide au régime de Kim Jong-un à condition que Pyongyang se dénucléarise.Cette équipe devrait transmettre la lettre du futur chef de l’Etat sud-coréen au président américain Joe Biden et échanger sur l’organisation de leur premier sommet.Selon Park Jin, l’occupant de la Maison blanche envisagerait de visiter l’Asie. Il a ainsi avancé que le premier entretien entre les deux leaders pourrait avoir lieu à cette occasion.La délégation envisage également de rencontrer non seulement des responsables du gouvernement mais aussi ceux du Congrès et des experts de différents groupes de réflexion.