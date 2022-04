Séoul veut lancer un satellite avec sa fusée spatiale à combustible solide d’ici 3 ans

Photo : YONHAP News

Les autorités militaires continuent de développer la fusée spatiale à combustible solide. Cette nouvelle provient d’un responsable d’un institut de recherche sous l’égide du ministère sud-coréen de la Défense. L’objectif : lancer un satellite de 500 kg sur l’orbite terrestre basse de 500 km d’ici 2025. Pour ce lancement prévu au Centre spatial de Naro à Goheung dans la province de Jeolla du Sud, un satellite expérimental sera chargé à son bord.Pour rappel, l’Agence pour le développement de la défense (ADD) a réussi le 30 mars dernier le premier tir d’essai visant à vérifier les fonctions techniques. Comme l’expérimentation n’avait pas pour but d’expédier un satellite, l’examen a été effectué en mer Jaune pour des raisons de sécurité. D’habitude, un lanceur spatial de la sorte est constitué de trois premiers étages à combustible solide et du quatrième à combustible liquide, mais l’expérience a été menée seulement avec les deuxième et troisième niveaux à combustible solide.Si les deux ou trois prochains essais sont pilotés avec succès, les techniques concernées pourront également être utilisées pour les satellites de reconnaissance militaires ou du secteur privé.La recherche sur les projectiles spatiaux a gagné en dynamisme à la suite de la levée de la directive américaine sur les missiles sud-coréens en mai 2021, qui a permis d’élargir la portée et le poids des projectiles.