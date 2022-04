Photo : YONHAP News

Le groupe planétaire sud-coréen BTS n'a pas réussi à décrocher la moindre récompense lors de la 64e édition des Grammy Awards pour la deuxième année consécutive. La cérémonie s’est tenue dimanche à la MGM Grand Garden Arena à Las Vegas.Pour rappel, les Bangtan Boys ont été nommés dans la catégorie de la meilleure performance pop en duo ou groupe (Best Pop Duo or Group Performance) avec son single « Butter ». Le trophée a finalement été décerné au duo Doja Cat-SZA pour « Kiss Me More ».Sorti en mai 2021, la chanson du septuor a pourtant dominé le classement Billboard Hot 100 pendant dix semaines. Le clip vidéo a également enregistré quasiment 730 millions de vues du YouTube.