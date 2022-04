Coupe du monde 2022 : la Corée du Sud avec le Portugal, l’Uruguay et le Ghana

Photo : YONHAP News

La sélection sud-coréenne de football affrontera celles du Portugal, de l’Uruguay et du Ghana lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar.Lors du tirage au sort effectué samedi dernier à Doha, la Corée du Sud est tombée dans le groupe H, en échappant au plus relevé. En effet, les guerriers de Taeguk évitent d’emblée la France et le Brésil, tête de série, et l’Allemagne et les Pays-Bas, les deux nations les plus dangereuses dans le chapeau 2.Pourtant, le défi s’annonce difficile. Le Portugal est porté par l’incontournable Cristiano Ronaldo, tandis que l’Uruguay dispose de redoutables buteurs comme Luis Suarez et Edinson Cavani. Pour rappel, seuls les deux premiers de chaque poule valident leur billet pour les huitièmes de finale. Un exploit qui remonte à 2010 pour la Corée du Sud.Le Mondial, organisé pour la première fois au Moyen-Orient, aura lieu du 21 novembre au 18 décembre afin d’éviter la chaleur accablante de l’été.