Photo : YONHAP News

La semaine a démarré de la meilleure des manières. Un grand ciel bleu et des températures de saison ont égayé le lundi des sud-Coréens. Observant de nouveau un différentiel thermique important (de 10°C à quasiment 20°C), ces derniers commencent à s’habituer à ce phénomène climatique.Beaucoup plus hétérogènes dans la matinée sur toute la péninsule (de 1°C à 9°C), les températures se sont nettement réchauffées et homogénéisées. Les habitants du pays du Matin clair ont donc rapidement tombé la veste. En effet, le mercure a grimpé au fil de la journée atteignant 16°C à Séoul, 17°C sur l’île méridionale de Jeju, 18°C à Busan, 19°C à Gangneung et à Daejeon et jusqu’à 20°C à Daegu, entre autres.