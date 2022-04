La saison de floraison des cerisiers débute à Séoul

Photo : YONHAP News

La floraison des cerisiers a officiellement démarré hier dans la capitale sud-coréenne.Selon Météo-Corée, des cerisiers dont le nom scientifique est Prunus yedoensis Matsum, plantés dans le quartier Songwol dans l’arrondissement de Jongno et sur l’avenue Yunjung du quartier de Yeouido ont commencé à fleurir.A noter que la floraison est confirmée lorsque l’épanouissement d’au moins trois fleurs par branche est observé dans les cerisiers-témoins officiellement désignés par l’administration météorologique.Cette année, les jolis pétales roses ont fait leur apparition quatre jours plus tôt que les années précédentes mais 11 jours plus tard que l’an dernier. Sachez que 2021 était l’année où les cerisiers ont commencé à fleurir à la date la plus précoce jamais enregistrée au pays du Matin clair.Toujours d’après Météo-Corée, ce retard dans la floraison des cerisiers par rapport à il y a un an s’explique par la baisse de la température moyenne pour le mois de mars avec 7,7 degrés contre 9 degrés en mars 2021.