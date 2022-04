Kim Yo-jong : Séoul n’est pas la cible d’attaques militaires de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Pour la deuxième fois en deux jours, la sœur de Kim Jong-un a tiré à boulets rouges sur le ministre sud-coréen de la Défense Suh Wook. Vendredi dernier, il avait déclaré que la Corée du Sud était capable de frapper précisément et rapidement n'importe quelle cible en son voisin du Nord, en cas de signes flagrants de lancement de missiles vers son pays.Dans un nouveau communiqué relayé aujourd’hui par la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, Kim Yo-jong a cependant baissé d’un ton. Effectivement, selon elle, son pays a d’ores et déjà clairement annoncé que la Corée du Sud n’était pas son ennemi principal. Autrement dit, le Sud ne fait pas l’objet d’attaques du Nord, puissance nucléaire, si bien sûr, il n’entame pas d’actions militaires contre Pyongyang. Ce dernier ne tirera pas non plus une seule balle ni un seul obus en direction de Séoul.L'incontournable confidente du dirigeant nord-coréen a alors affirmé que ce n’était pas pour des raisons de différence des forces militaires entre les deux pays, mais tout simplement pour éviter un conflit entre les deux peuples. Pourtant, Kim a une nouvelle fois mis en cause les remarques de Suh Wook, les qualifiant d’« immensément dangereuses ».A noter que le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, a lui aussi publié ce communiqué.Par ailleurs, le régime de Kim Jong-un continue à mobiliser ses médias d’Etat pour dénoncer les exercices de tirs de missiles effectués par l’armée sud-coréenne, le 24 mars, en réponse à son essai d’ICBM le même jour.