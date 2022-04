L'écart de part de marché mondial entre les opérateurs de télécommunications ne cesse de se creuser

Photo : KBS News

SK Telecom (SKT) est arrivé à la troisième place dans le classement des premiers opérateurs de téléphonie mobile des 23 pays membres de l’OCDE en termes de revenu moyen par utilisateur, également nommé sous l’acronyme anglais ARPU (average revenue per user).Dans ce contexte, l'Institut coréen de développement de la société de l'information (KISDI) pointe du doigt un écart accentué de part de marché en Corée du Sud entre SKT et le second opérateur de télécommunications. Dans son rapport sur l’évaluation de la concurrence sur le marché des télécommunications en 2021, il a ainsi mis en avant le manque de compétitivité dans ce secteur.Selon cette étude, l’ARPU a atteint 37,81 dollars chez SKT, le troisième plus important derrière le premier opérateur des Etats-Unis et celui du Canada. Arrivent ensuite la Norvège, la France, l’Espagne, la Suisse, le Japon et le Royaume-Uni. Ces pays affichent en moyenne le revenu moyen par client de 24,87 dollars.La part de marché de la firme numéro un sud-coréenne a atteint, fin 2020, 47,7 % en termes de nombre d’abonnés et 47 % en matière de chiffre d’affaires du commerce de détail. Cette année-là, le différentiel entre le premier et le deuxième plus grand opérateur de téléphonie mobile s’est élevé à 19,3 %, soit 1,8 % de plus par rapport à 2019 alors que celui de la moyenne de l’OCDE n’était que de 12,2 %, soit 7,1 points de moins que le pays du Matin clair.