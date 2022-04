Le comité de transition de Yoon Suk-yeol établit 110 chantiers à entreprendre

Photo : YONHAP News

Le comité de transition du président élu de la République Yoon Suk-yeol continue de dresser la feuille de route pour le prochain quinquennat. Pour le moment, il a établi une liste de plus de 580 projets à mener répartis en quelque 110 chantiers prioritaires.La porte-parole du futur chef de l’Etat a annoncé aujourd’hui que l’équipe reclasserait dorénavant ces intentions afin de les concrétiser au maximum.Lors de son point de presse quotidien, Kim Eun-hye a aussi répondu aux questions des journalistes sur la violente réaction de la sœur du leader nord-coréen Kim Jong-un suite aux propos tenus par le ministre sud-coréen de la Défense, Suh Wook.Selon la voix du prochain président sud-coréen, « la frappe préemptive est une mesure que Séoul pourrait prendre lorsqu’il existe aussi une menace préemptive permanente, et non pas de manière préventive ».Interrogée sur l’annonce faite par le département d’Etat américain, qui a affirmé souhaiter coopérer également avec le futur gouvernement de Séoul sur les droits de l’Homme dans le nord de la péninsule, elle a précisé que la liberté et les droits humains étaient les valeurs universelles auxquelles la future administration est elle aussi attachée.