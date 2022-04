La consommation de carburant aérien atteint le niveau le plus faible depuis 17 ans en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Dans un contexte où la crise sanitaire liée au coronavirus se prolonge, la consommation de carburant d’aviation a atteint l’an dernier le plus bas niveau depuis 2004 en Corée du Sud.D’après les données publiées par Petronet, le site spécialisé dans les informations sur le pétrole, 21,17 millions de barils de carburant aérien ont été épuisés en 2021, soit une baisse de 2,6 % par rapport à l’an précédent. Ce chiffre est légèrement supérieur à la moitié de la consommation enregistrée en 2019 (38,83 millions de barils), avant l’arrivée de l’ère du COVID-19.Cette diminution s’explique surtout par la distanciation sociale appliquée depuis le début de l'épidémie en 2020. Aujourd'hui, l’utilisation de carburant aérien est en hausse progressive depuis que le gouvernement sud-coréen a commencé à assouplir ses mesures sanitaires depuis le deuxième semestre 2021.La récente reprise de certains vols internationaux contribuera également à sa remontée. En effet, le seuil des 2 millions de barils a été franchi en janvier dernier. Une première depuis le début de la pandémie.Par ailleurs, la consommation de produits pétroliers a, au contraire, progressé de 6,8 % sur une année pour atteindre 937,14 millions de barils en 2021. L'an dernier, celle d’essence, principal carburant pour les véhicules et celle de gazole, utilisé surtout par les poids lourds, ont enregistré une augmentation respective de 4,8 % et de 1,4 % en glissement annuel.