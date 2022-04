COVID-19 : recul de 80 000 nouveaux cas en une semaine

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, un total de 266 135 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés, soit une baisse d’à peu près 80 000 contaminations en une semaine.Les plus de 60 ans représentent 17 % de l’ensemble des infections supplémentaires d’origine locale et les moins de 18 ans 25 %.A ce jour, la Corée du Sud comptabilise aussi 1 121 patients admis en soins intensifs à l’hôpital, 13 personnes de plus qu’hier. Les lits qui leur sont réservés sont occupés à 65 %.A noter aussi que 209 décès additionnels ont été enregistrés sur une journée, portant désormais à 17 662 le nombre de victimes liées au coronavirus. Le taux de létalité reste toujours à 0,12 %.Un peu moins de 1,4 million de personnes se soignent chez eux. Plus de 10 % d’entre eux sont des seniors.Côté vaccination, 64 % des habitants ont reçu leur dose de rappel. Le chiffre est de 89 % chez les plus de 60 ans.