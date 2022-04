COVID-19 : Posco arrête le télétravail appliqué depuis deux ans

Photo : KBS News

Avec l'assouplissement des règles de distanciation sociale, Posco a opté pour le retour de l’ensemble de ses employés dans ses locaux, deux ans après avoir mis en place le télétravail en raison du COVID-19. Le premier sidérurgiste sud-coréen devient ainsi la première grande entreprise du pays à avoir pris une telle initiative.Ses salariés ont alors repris hier le chemin du bureau tout en portant leur masque. On pouvait même observer de longues files d’attente devant l’entrée du siège social.Le géant de la sidérurgie est ainsi devenu le précurseur pour avoir arrêté le télétravail appliqué à l’ensemble de ses effectifs. Cependant, ce dispositif et les horaires flexibles seront maintenus en faveur des femmes enceintes.De son côté, Samsung Electronics a décidé de se passer du remplissage d'un formulaire de santé obligatoire imposé à tous ceux qui souhaitent accéder aux locaux. Quant au groupe Lotte, il laissera chaque département déterminer la part des employés qui travaillent depuis leur domicile.Cependant, certains groupes tels que Hyundai, SK et LG estiment qu’il est encore trop tôt pour suspendre le télétravail et relâcher les mesures sanitaires internes même s’ils sont pour une gestion flexible. LG maintient par exemple le niveau actuel de 50 % de salariés en distanciel et organise divers événements comme des conférences ou des formations, toujours sans contact.Dans ce contexte, des voix s’élèvent pour mettre en garde contre la baisse de productivité en télétravail et les risques de violation de la confidentialité. Mais beaucoup misent sur le retour progressif des employés sur les lieux de travail à mesure que le gouvernement allège peu à peu les restrictions sanitaires actuelles.