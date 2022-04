L’inflation bondit à 4,1 % en mars, un record depuis plus de 10 ans

Photo : YONHAP News

L'inflation devient un vrai problème en Corée du Sud. Les prix à la consommation ont en effet grimpé de 4,1 % en mars sur un an, portés par l’envolée des cours du pétrole et des frais de sorties au restaurant, selon l’Institut national des statistiques (Kostat). C’est du jamais-vu depuis dix ans et trois mois.Les prix des produits pétroliers ont tiré l’inflation à la hausse. Ils ont affiché une progression de 31,2 % sur 12 mois glissants et ceux du gazole de 38 %. Quant aux services, ils ont flambé de plus de 3 %. Les frais de restaurants se sont plus particulièrement explosés : +6,6 %. Il s’agit de leur plus forte hausse depuis avril 1998.Même constat pour l’inflation dite de base, à savoir celle qui ne tient pas compte des prix des produits agricoles et pétroliers, très sensibles à l’évolution des circonstances. Elle s’est accélérée de 3,3 %. Un record également depuis une dizaine d’années.A en croire un des responsables de l’institut, il paraît peu probable que cet essor ralentisse notamment en raison de la guerre russe en Ukraine.Face à une telle situation inquiétante, le gouvernement a convoqué aujourd’hui une conférence des ministres concernés. Il a alors été décidé de baisser la taxe sur les produits pétroliers jusqu’à 30 %, contre 20 % actuellement, entre mai et juillet prochains.L’exécutif accordera également aux secteurs des transports en commun et de la logistique une subvention indexée sur les prix du gazole, pendant la même période.