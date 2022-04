Séoul suit de près les communiqués de Pyongyang sur son statut de puissance nucléaire

Photo : YONHAP News

A Séoul, le ministère de la Réunification a annoncé « être gravement conscient » des communiqués successifs de Kim Yo-jong, qui continue de menacer la Corée du Sud. L'influente sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un y a réaffirmé notamment le statut de puissance nucléaire de son pays.Lors d’une rencontre avec les journalistes aujourd’hui, un responsable du ministère a déclaré observer avec une attention particulière tous les communiqués publiés par Kim Yo-jong et le numéro un de l’armée nord-coréenne Pak Jong-chon depuis ce dimanche.L’officiel a alors estimé que le Nord aurait voulu y afficher une nouvelle fois sa fermeté vis-à-vis de son voisin du Sud et adopter à la fois un ton moins belliqueux, rappelant les propos tenus en octobre par son leader. Celui-ci a alors expliqué que c’était la guerre, et que la Corée du Sud n’était pas le principal ennemi de son pays.Le responsable sud-coréen en a profité pour évoquer le fait que la Corée du Sud traverse en ce moment une période de transition présidentielle et que celle du Nord va célébrer ce mois-ci plusieurs anniversaires d’envergure, en particulier celui de la naissance de son fondateur Kim Il-sung, né le 15 avril 1912. Autrement dit, la situation dans la péninsule s’annonce plus « flottante » que jamais. Séoul fera donc tout son possible pour la gérer de manière pacifique.