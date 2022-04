Début du reclassement des chantiers prioritaires pour le prochain quinquennat

Photo : KBS News

Le comité de transition du président élu de la République continue de dresser la feuille de route pour le prochain quinquennat. Pour le moment, il a établi une liste de plus de 580 projets à mener répartis en quelque 110 chantiers principaux.Dans ce contexte, Yoon Suk-yeol a présidé aujourd’hui une réunion des chefs des sept sous-groupes du comité et leur a demandé de les examiner plus minutieusement pour y refléter ses promesses électorales. Il a plus particulièrement souligné la nécessité de prendre en compte les priorités accordées par la population. Son équipe a d’emblée commencé à les reclasser en fonction de leur faisabilité ou encore de la vision de la nouvelle administration.Par ailleurs, une partie des frais nécessaires pour le déménagement des bureaux présidentiels du futur dirigeant au siège du ministère de la Défense à Séoul doit être entériné aujourd’hui en conseil des ministres. Il s’agira de quelque 30 milliards de wons, soit 22,5 millions d’euros. L’entourage de Yoon en a revendiqué 49,6 milliards (37,3 millions d’euros).Pendant ce temps, la rémunération que Han Duck-soo a touchée en tant que conseiller du premier cabinet d’avocats de Corée du Sud, Kim & Chang, commence à faire polémique, à peine deux jours après sa désignation au poste de prochain Premier ministre. Il aurait reçu un peu moins de 2 milliards de wons entre fin 2017 et jusque tout récemment. Une somme jugée astronomique aux yeux des salariés ordinaires.