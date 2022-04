Chung Eui-yong s’envole pour la conférence ministérielle de l’Otan et de ses pays partenaires

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères Chung Eui-yong se rend aujourd’hui à Bruxelles. Objet de son voyage : prendre part à la conférence conjointe des chefs de la diplomatie des 30 membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) et de ses pays partenaires. Une réunion qui se tiendra ce jeudi. Au menu des discussions : les défis sécuritaires mondiaux comme la guerre en Ukraine et les moyens de coopération pour renforcer les règles internationales.L’Alliance atlantique a également invité à l’assise sept autres Etats dont le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Ukraine. Aucun ministre sud-coréen n’y avait participé auparavant.Chung s’exprimera sur la guerre russo-ukrainienne, le partenariat entre Séoul et l’Otan et la question liée à la péninsule. Il s’entretiendra aussi avec le patron de l'organisation Jens Stoltenberg, ainsi que ses homologues de plusieurs pays.