COVID-19 : les autorités sanitaires envisagent de réduire la durée d’isolement

Ces dernières 24 heures, un total de 266 135 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés, soit une baisse d’à peu près 80 000 contaminations en une semaine.A ce jour, la Corée du Sud comptabilise aussi 1 121 patients admis en soins intensifs à l’hôpital, 13 personnes de plus qu’hier. Les lits qui leur sont réservés sont occupés à 65 %.A noter aussi que 209 décès additionnels ont été enregistrés sur une journée, portant désormais à 17 662 le nombre de victimes liées au coronavirus. Le taux de létalité reste toujours à 0,12 %.Les autorités sanitaires maintiennent cependant leur mise en garde contre le nouveau variant XE du coronavirus, mais sa propagation n’est pas si inquiétante, selon elles. Dans ce contexte, elles étudient la possibilité d’écourter la durée de quarantaine de sept jours des personnes testées positives. Dans plusieurs pays étrangers, ces dernières peuvent sortir de leur isolement après cinq jours.De même, le gouvernement entend reclasser le COVID-19 pour ne plus le considérer comme une maladie infectieuse du premier groupe, donc à déclaration obligatoire et immédiate. Si tel est le cas, un changement interviendra notamment dans l’aide médicale de l’Etat ou encore dans l’obligation en matière de quarantaine.Par ailleurs, à partir d’aujourd’hui, le prix des autotests ne sera plus encadré par l’exécutif. Celui-ci envisage également d’autoriser bientôt leur vente en ligne.