Météo : apparition d’un voile nuageux sur la moitié sud

Photo : YONHAP News

La journée de plantation d'arbres, célébrée le 5 avril en Corée du Sud, était idéale pour en planter des nouveaux et prendre soins des jeunes pousses. En effet, un temps chaud et satisfaisant a baigné la majorité de la péninsule aujourd’hui. Quelques nuages matinaux observés sur la pointe sud-ouest du territoire, qui se sont ensuite étendus sur toute la moitié sud, ont néanmoins fait leur apparition.Les températures du jour ont été grandement similaires à celles d’hier. Et un important différentiel thermique (de 10°C à quasiment 20°C) a de nouveau été enregistré. Le mercure a indiqué 16°C à Séoul, 18°C à Daejeon, 21°C à Gangneung et 22°C, la maximale, à Daegu.Par ailleurs, la concentration de particules affichait un niveau « moyen » dans la matinée, principalement dans la partie ouest du pays. Cependant, la qualité de l’air générale s’est nettement améliorée au fil de la journée.