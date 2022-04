Washington : les capacités balistiques de Pyongyang constituent une menace réelle contre les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le chef de l’état-major interarmées américain a affirmé que les capacités balistiques nord-coréennes représentaient une menace réelle contre le continent américain mais également contre les alliés et partenaires de la région indopacifique.Mark Milley en a fait part, hier, devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants.Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a lui aussi affiché le même sentiment dans un document écrit déposé au Congrès, en soulignant qu’il ne faudrait pas négliger d’autres menaces en plus de la Russie et de la Chine, telles que la Corée du Nord ou l’Iran.Enfin, le président de la commission de la Chambre basse, Adam Smith, a également signalé que le régime de Kim Jong-un, Téhéran et le terrorisme supranational demeuraient comme un danger permanent.