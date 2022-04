Un incendie de forêt à Bonghwa maîtrisé en moins d’un jour

Photo : YONHAP News

Les incendies de forêt sont fréquents au printemps en Corée du Sud. Cette fois-ci, un feu s'est déclaré hier dans le district de Bonghwa situé dans la province du Gyeongsang du Nord, causant des dégâts sur plus de 100 hectares.Selon les autorités compétentes, plus de 700 pompiers ont été mobilisés pour éteindre l’incendie, qui s’est déclenché près d'une maison privée vers 13h29.Premier bilan : environ 120 hectares de végétation ont été brûlés jusqu'à présent, alors qu'une maison et un entrepôt ont été détruits. Une vingtaine de résidents ont également dû être évacués en lieux sûrs.Alors que l’extinction du braiser a été achevée aujourd’hui vers 7h du matin, les autorités sylvicoles ont déployé des drones et des effectifs sur place pour prévenir une éventuelle reprise de l’incendie.