COVID-19 : le nombre de vols internationaux va augmenter

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a retroussé ses manches pour normaliser le secteur de l’aviation touché par le COVID-19. Les autorités sanitaires ont annoncé ce matin rétablir les vols internationaux afin de retrouver la moitié du niveau d’avant la pandémie. Le nombre hebdomadaire de trajets sera augmenté de 100 tous les mois à partir de mai, et de 300 à compter de juillet.A ce rythme, 2 420 vols internationaux seront en service en novembre, un chiffre qui représente 51 % du niveau de 2019. Les destinations concernées sont des celles qui exemptent les voyageurs de quarantaine et qui ne demandent pas de visa d’entrée aux sud-Coréens comme les Etats-Unis, l’Europe, la Thaïlande et Singapour.Le ministre de l'Intérieur, Jeon Hae-cheol, a expliqué que la demande des habitants du pays du Matin clair pour les voyages hors des frontières devrait augmenter alors que de plus en plus de nations, qui ont passé le pic de la vague Omicron, atténuent leurs mesures de prévention.Les aéroports de province reprendront également les lignes internationales, réservées pour le moment à Gimhae et à Daegu, excepté la région métropolitaine de Séoul. Au mois de mai, Muan, Cheongju et l’île de Jeju proposeront à nouveau des vols long-courriers.Par ailleurs, la crise sanitaire continue sa décrue en Corée du Sud. En l’espace de 24 heures, le nombre de nouvelles infections est tombé à 286 294. Le chiffre a reculé de près de 100 000 par rapport à il y a deux semaines. Le nombre de patients en état critique s'élève à 1 128, et celui de mort a progressé de 371.Enfin, l'exécutif prévoit d'élargir le nombre de cliniques qui proposent des consultations en présentiel avec les personnes infectées, et de fournir un service de visites médicales aux Ehpad.