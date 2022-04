La BAD révise à la baisse la croissance économique sud-coréenne pour 2022

Photo : YONHAP News

La Banque asiatique de développement (BAD) a revu à la baisse, aujourd’hui, la croissance économique de la Corée du Sud pour cette année à 3 %, soit une baisse de 0,1 point par rapport à ses prévisions précédentes.Il s’agit du même niveau prévu en janvier par le Fond monétaire international (FMI) et de celui avancé en février par la Banque de Corée (BOK).La BAD a également émis le chiffre de 2,6 % pour la croissance du produit intérieur brut (PIB) du pays du Matin clair pour l’année prochaine.Selon l’institution régionale, cet optimisme s’expliquerait par le rétablissement des consommations privées, l’assouplissement des restrictions de voyage entre les pays ainsi que l’accroissement des exportations, notamment vers les Etats-Unis et la Chine.Quant à l’inflation, la BAD a misé sur 3,2 % pour cette année et 2 % pour 2023 en raison de la hausse des prix du pétrole et de ceux des produits alimentaires.