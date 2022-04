Transfert du bureau présidentiel : adoption du projet de la dépense en conseil des ministres

Photo : YONHAP News

Le projet de la dépense du fonds de réserve pour le transfert du bureau présidentiel dans le quartier de Yongsan à Séoul a été entériné ce matin en conseil des ministres. L’enveloppe s’élève à 36 milliards de wons, l’équivalent de 27 millions d’euros. C’est 13 milliards de wons de moins par rapport à la demande du chef de l’Etat élu.Tout d’abord, 11,6 milliards de wons ou 8,7 millions d’euros seront consacrés à la construction des installations liées à la sécurité comme le centre de gestion de crise et la salle de contrôle. Une somme similaire sera allouée au déménagement du ministère de la Défense qui doit laisser la place au futur président Yoon Suk-yeol.Le ministère de l'Economie et des Finances a annoncé être tombé d’accord avec le comité de transition pour déplacer progressivement les locaux afin d’accomplir à succès les prochains exercices militaires Corée-USA et de faire face aux mouvements suspects qui continuent d’être détectés au nord de la frontière.D’autres dépenses seront discutées plus tard donc compte tenu des travaux des dispositifs de sécurité et de la fin de ces exercices avec les GI’s prévus à la fin du mois.Par conséquent, l’ère Yongsan ne sera pas possible tout de suite après la prise de fonction de Yoon, le 10 mai.