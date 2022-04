Photo : YONHAP News

Séoul a le carnet de commandes de construction navale le plus garni de la planète au premier trimestre. D’après le cabinet Clarkson Research, les entreprises sud-coréennes ont décroché des contrats de 4,57 millions de tonnes brutes compensées (TBC), qui représentent la moitié de l’ensemble mondial.La Corée du Sud a ainsi dépassé la Chine pour la première fois depuis sept ans. De plus, il a atteint une part de marché sans précédent depuis le début des statistiques en 1996.Le pays du Matin clair a notamment excellé dans ses types de navires phares tels que les porte-conteneurs d’une capacité de plus de 12 000 EVP (équivalent vingt pieds) et les bateaux de gaz naturel liquéfié de plus de 140 000 m³.