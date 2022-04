COVID-19 : les patients peuvent se rendre dans les pharmacies

Photo : YONHAP News

A compter d’aujourd’hui, les patients atteints du COVID-19 peuvent acheter eux-mêmes des médicaments prescrits en pharmacie. Le siège central de la lutte sanitaire a annoncé avoir discuté de ce sujet ce matin avec le ministère de la Santé.Jusqu’à présent, les personnes contaminées qui se soignent à domicile pouvaient consulter un médecin par téléphone, et un membre de leur famille ou un proche devaient récupérer le traitement à leur place. Le gouvernement a décidé d’autoriser cette sortie à des fins médicales alors que de plus en plus de cliniques reçoivent des habitants à des fins médicales.Désormais, les malades peuvent donc remettre l’ordonnance aux pharmaciens en face à face. Les établissements de santé ont également la possibilité de l’envoyer par fax ou e-mail à condition de délivrer l’original plus tard.L’exécutif accordera aux pharmacies 6 020 wons, soit 4,5 euros, par patient pendant un mois en guise de rémunération. Contrairement aux cabinets médicaux qui doivent déclarer au préalable pour consulter en présentiel des individus infectés, toutes les pharmacies peuvent les accueillir sans procédure particulière.Les autorités sanitaires ont élaboré une directive sur la prévention contre le virus auprès des pharmaciens. Elles leurs conseillent de porter un masque N95 et d’éviter les conversations inutiles. Elles envisagent également de déposer les médicaments commandés en ligne à l’extérieur de l’enseigne afin de minimiser les contacts.