Nouvelle identification d’un soldat tué lors de la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Les restes d'un militaire décédé lors de la guerre de Corée ont été identifiés 13 ans après leur découverte. Le ministère de la Défense a annoncé ce matin qu’ils appartenaient au caporal Noh Jae-gyun.Les dépouilles ont été exhumées en 2009 à Chuncheon dans la province de Gangwon, mais aucun objet personnel n’y avait été retrouvé. L’Agence de la récupération et l'identification des restes a alors mené une inspection en se basant sur l’historique de la 7e division de l’armée, et a découvert des informations sur sa petite sœur. Puis, à la suite d’un test ADN, l’identification du défunt a été confirmée.Le soldat a rejoint les forces armées en septembre 1950 à Daegu avant de décéder trois mois plus tard dans un combat qui a eu lieu près de Chuncheon. L’agence prévoit de transmettre les données sur sa reconnaissance aux membres de sa famille.Depuis avril 2000, 189 morts ont été immatriculés dans le cadre du projet de l’excavation des restes des soldats. Noh est la huitième personne cette année. Le ministère a exhorté la population à participer aux prélèvements d’ADN pour faciliter le processus.