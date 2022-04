Sung Kim évoque la possibilité d’un nouvel essai nucléaire de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le représentant spécial du département d’Etat pour la Corée du Nord prévoit une nouvelle provocation nord-coréenne pour le 15 avril, date du 110e anniversaire de son défunt fondateur Kim Il-sung. Sung Kim a précisé qu’il pourrait s’agir de lancer un autre missile ou de faire exploser une bombe atomique.Sachez que depuis 2006, le pays communiste a effectué un total de six essais nucléaires, dont le dernier en 2017.La sous-secrétaire d’Etat Wendy Sherman estime elle aussi que le régime de Kim Jong-un continuera sa démonstration de force. La numéro deux de la diplomatie américaine a d’emblée évoqué la nécessité de prendre des mesures fortes pouvant lui faire comprendre qu’il ne pourra pas la poursuivre sans rien payer, et montrer à la fois que les USA disposent de force de dissuasion suffisamment fiable pour riposter à toute attaque.Sung Kim a pourtant exhorté une fois de plus Pyongyang à accepter l’offre de dialogue de Washington. Il a réaffirmé que son pays continuerait à proposer une approche ouverte à la diplomatie avec sérieux et détermination. Et d’ajouter que c’est le seul moyen pour que le royaume ermite avance dans la bonne direction.L’envoyé américain a également haussé le ton vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Selon lui, l’instabilité dans la péninsule ne profitera à personne et ces deux nations doivent user de leur quelconque influence sur les décisions de Pyongyang et également faire preuve de fermeté à l’égard de celui-ci au sein du Conseil de sécurité des Nations unies.