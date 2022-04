Début des opérations de déménagement du siège de la prochaine présidence de la République

Photo : YONHAP News

L’administration sortante de Moon Jae-in a approuvé hier une partie du budget nécessaire pour la relocalisation des bureaux de la prochaine présidence, de la Cheongwadae au siège du ministère de la Défense, tous deux situés au centre de Séoul.Dès aujourd’hui, le ministère entame les démarches nécessaires pour vider ses locaux, à commencer par la signature des contrats avec les agences de déménagement. La majorité de ses services doivent s’installer au bâtiment de l’état-major des armées, situé dans l’enceinte même.Problème : la Corée du Sud et les Etats-Unis doivent organiser leurs premiers exercices militaires de l’année durant la période de ces opérations de relocalisation. Les deux alliés lanceront le 12 avril leurs manœuvres préliminaires, avant de les effectuer de plus belle entre le 18 et le 28 avril. D’où la nécessité d’arranger les choses.Le ministère a donc décidé de libérer d’abord les bureaux situés dans six des dix étages de son bâtiment, puis les autres lieux névralgiques comme le bureau de son patron après les exercices en question, de peur d’un vide sécuritaire.Conformément à cela, les travaux de rénovation de son siège pour accueillir l’administration entrante de Yoon Suk-yeol ne pourront commencer qu’à la fin avril. Le temps presse, puisque celui-ci sera officiellement investi le 10 mai.Par ailleurs, selon l’entourage de Yoon, les Etats-Unis pourront restituer au gouvernement sud-coréen fin mai, un mois plus tôt que prévu, une partie du terrain de leur base militaire de Yongsan, située à deux pas des lieux du futur pouvoir. Sa superficie s’élève à 500 000 mètres carrés.