Samsung Electronics : chiffre d'affaires record au premier trimestre 2022

Samsung Electronics a affiché au premier trimestre de cette année un chiffre d'affaires de 77 000 milliards de wons, soit 57,9 milliards d'euros, avec une hausse de 17,76 % en glissement annuel et de 0,56 % par rapport au trimestre précédent.Il s'agit d'ailleurs d'un record enregistré malgré des conditions défavorables telles que le rebond des cours des matières premières et la crise de leur approvisionnement, provoquées par la pandémie du COVID-19 prolongée et la guerre en Ukraine.Selon les chiffres rendus publics aujourd'hui par le géant sud-coréen, son montant des bénéfices d'exploitation pour la même période a lui aussi progressé pour s'établir à 14 100 milliards de wons, soit environ 10,6 milliards d'euros. Il s'agit d'une évolution de 50,32 % en un an et de 1,66 % en trois mois.La filiale électronique du conglomérat a franchi la barre des 70 000 milliards de wons de chiffre d'affaires pour la première fois lors du troisième trimestre de l'an dernier avec 73 980 milliards de wons. Elle avait battu son propre record au trimestre suivant avec 76 570 milliards de wons.Ces bonnes performances seraient dues au succès de son dernier modèle de smartphone et à la vente soutenue de ses semi-conducteurs. Effectivement, le Galaxy S22 a réalisé en février une prévente doublée par rapport au modèle précédent dans 70 nations, et une vente de plus d'un million d'exemplaires en six mois au pays du Matin clair.De leur côté, les résultats liés à la mémoire vive et dynamique (DRAM) étaient plus satisfaisants que prévus. La tendance baissière des prix de cette puce électronique avait été contournée par la hausse de la demande, notamment par les centres de données.De plus, l'entreprise sud-coréenne s'est concentrée sur les produits de technologie de pointe et de haute valeur ajoutée dont les serveurs, les mobiles et les graphiques. Elle a ainsi enregistré dans ce secteur 25 000 milliards de wons de chiffre d'affaires et 8 000 milliards de bénéfice d'exploitation, soit environ 18,8 milliards et 6 milliards d'euros respectivement.Qui plus est, le premier trimestre n'est plus considéré comme une basse saison. Auparavant, les ventes des industriels étaient en général les plus élevées au niveau annuel comparé aux deux derniers trimestres, qui constituaient la période de grandes promotions de fin d'année. Mais aujourd'hui, la demande est plutôt créée par les centres ou les serveurs de données, hors saison.Selon les observateurs, Samsung Electronics battra de nouveau son record en raison de la probable reprise de la demande prévue au deuxième trimestre 2022.