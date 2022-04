L'augmentation des vols internationaux donne de l'élan aux agences de voyage

Photo : YONHAP News

Suite à l'augmentation annoncée par le gouvernement des vols internationaux, le secteur du tourisme en Corée du Sud espère retrouver une reprise des demandes de voyages à l'étranger.Le ministère sud-coréen de l'Aménagement du territoire et des Transports a fait savoir hier que le nombre de vols internationaux entrants et sortants qui était de l'ordre de 420 par semaine actuellement, passerait à 520 en mai et à 2 420 en novembre de cette année, soit la moitié par rapport à 2019, la période pré-pandémique.Grâce à ce redressement, les opérateurs de voyages comptent observer un retour à la normale de leurs activités à partir du troisième trimestre de 2022.En effet, depuis la suppression du confinement obligatoire des visiteurs venus de l'étranger annoncée le 11 mars dernier, le nombre de réservations de voyages à l'étranger a bondi de deux à quatre fois. Mais elle ne représente que 10 % du chiffre enregistré en 2019.Pour les voyagistes, il faudrait augmenter davantage les vols internationaux, et simplifier les procédures administratives liées au statut sanitaire. Ils ont proposé par exemple, de réduire le nombre de tests de PCR, au nombre de quatre actuellement (un avant d’entrer sur le territoire, deux sur le sol sud-coréen, et un pour renter dans son pays), ou de revoir à la hausse, de 6 ans à 12 ans, l'âge d'exemption du test PCR ou de certificat vaccinal des enfants dont les parents répondent aux conditions d'entrée.