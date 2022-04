Les émissaires de Yoon Suk-yeol aux Etats-Unis poursuivent leur mission

Photo : YONHAP News

La délégation d’émissaires de Yoon Suk-yeol aux Etats-Unis continue à rencontrer les personnalités locales influentes.Hier, l’équipe a été reçue par des députés et des sénateurs. Parmi eux, Gregory Meeks et Adam Smith, qui dirigent respectivement la commission des affaires étrangères et celle des forces armées de la Chambre des représentants et le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, Bob Menendez.Les envoyés se sont aussi entretenus avec plusieurs ex-ambassadeurs à Séoul dont Kathleen Stephens, et l’ancien commandant en chef des forces américaines stationnées en Corée du Sud, John Tilelli.Après sa rencontre avec les élus, le chef de la délégation Park Jin a affirmé qu’ils attendaient beaucoup de l’administration entrante sud-coréenne. Et d’ajouter leur avoir transmis l’idée de Yoon sur l’alliance entre les deux pays et demandé aussi leur soutien.Park, cité comme futur ministre des Affaires étrangères, a également annoncé exprimer le souhait de voir le Sénat confirmer au plus vite la nomination du nouvel ambassadeur américain en Corée du Sud, un poste qui reste vacant depuis plus d’un an. D’autant plus que la coopération entre les deux alliés est plus que jamais nécessaire dans ce contexte où la Corée du Nord a recommencé à tester son missile balistique intercontinental et l'offensive russe en Ukraine se poursuit.