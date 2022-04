Chung Eui-yong s’entretient à Bruxelles avec ses homologues suédois et finlandais

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères doit prendre part à une conférence conjointe des chefs de la diplomatie des 30 membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) et de ses pays partenaires, prévue aujourd’hui à Bruxelles.En marge de cette réunion, Chung Eui-yong s’est entretenu hier avec ses homologues suédoise et finlandais, Anne Linde et Pekka Haavisto.Lors de ses discussions avec la première, Séoul et Stockholm se sont engagés à étendre leur coopération substantielle dans les domaines des TIC et des start-up, dans lesquels les deux pays disposent d’un atout fort.Le ministre sud-coréen a aussi fait part à son interlocutrice de la récente situation dans la péninsule, avant de saluer la contribution de l’Etat scandinave pour trouver une solution à la question intercoréenne. Linde a alors souligné l’importance de la diplomatie et du dialogue en vue de pérenniser la paix dans la région. Elle en a profité pour rendre hommage aux efforts du pays du Matin clair pour chercher, avec la communauté internationale, une issue à la guerre russo-ukrainienne.La conversation Chung-Haavisto a elle aussi été dominée par la coopération entre leurs nations. Les deux hommes ont alors préconisé de l’élargir notamment dans les filières des start-up, de l’industrie de l’armement et de l’environnement.Le chef de la diplomatie finlandaise a alors souhaité lancer rapidement les vols entre Busan, la deuxième ville de Corée du Sud, et Helsinki, dont l’inauguration est repoussée en raison de la pandémie de coronavirus.