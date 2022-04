IDE : record au 1er trimestre avec 5,45 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a accueilli au premier trimestre de cette année le plus gros montant d'investissements directs étrangers (IDE) déclarés, qui a atteint 5,45 milliards de dollars, soit 14,9 % de plus en glissement annuel. Il s'agit d'ailleurs du plus haut niveau jamais enregistré pour cette période.D'après les chiffres rendus publics aujourd'hui par le ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Energies, les IDE dont le transfert a déjà été réalisé ont atteint 4,33 milliards de dollars, la deuxième plus grosse somme après le premier trimestre 2021 avec 4,45 milliards de dollars.Par secteur, l'industrie manufacturière a récolté 1,64 milliard de dollars, soit une évolution de 267 %. Elle représente ainsi 30 % du total des IDE. Les industries les plus performantes sont l'alimentation (594,1 %), les machines, les équipements et les dispositifs médicaux et de précision (487 %), et les semi-conducteurs (370,7 %).Quant aux services, ils ont affiché une baisse de 9,4 % avec 3,77 milliards de dollars par rapport au premier trimestre de l'an dernier, où s'est réalisé un grand projet d'investissement d'un montant de 2,1 milliards de dollars.Par pays investisseur, les Etats-Unis viennent en tête avec 870 millions de dollars, soit 284,7 % en glissement annuel, alors que les IDE venus de l'Union européenne ont reculé de 81,3 %, en raison de l'effet de base par rapport au premier trimestre, période durant laquelle de nombreux investissements d'envergure ont été réalisés.Par type d'investissement, les nouveaux entrants et les additionnels ont augmenté de 42,2 % et de 7,5 % respectivement, tandis que les prêts à long terme ont baissé de 3,8 %.Selon le ministère, la Corée du Sud a attiré des IDE d’ampleur en dépit de la crise en Ukraine tout comme de la montée en flèche des cours internationaux. Et d'ajouter que son pays représente ainsi une économie solide et compétitive malgré la pandémie de COVID-19 et le conflit commercial sino-américain, et qu'il sert, grâce à ses nombreux accords de libre-échange, d'une nation intermédiaire pour les exportateurs.